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Нацкорпус пікетував заправки Glusco

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Нацкорпус пікетував заправки Glusco
У Києві представники Національного Корпусу провели акції протесту на кількох АЗС мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Активісти залили АЗС фарбою на знак протесту проти діяльності російського бізнесу в Україні під час війни.

Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу. Рейд торкнувся кількох столичних АЗС, де активісти перетягнули проїзд стрічками, прикрасивши стіни стікерами і написами "Глуско=Медведчук=Путін" та "Ця заправка фінансує тероризм".

Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. "В 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу. Будь-який прибуток цих заправок – майже прямий прибуток Росії, а відповідно це спонсорство тероризму, вбивств наших захисників і цивільного населення на Донбасі", - заявив керівник столичного осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін.

Нацкорпус пікетував заправки Glusco 01
Нацкорпус пікетував заправки Glusco 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Скло побийте, і двері.
  • MrDemarson
    Там могут и в рыло дать.
  • Неактивіст
    В мире два зла, ***** и Аваков.
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