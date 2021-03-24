Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Донбасі: дотримання режиму припинення вогню є важливим, - посол Великої Британії Сіммонс
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона закликає Росію припинити підживлювати розпалений нею конфлікт на Донбасі.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Посол, зокрема, стурбована повідомленнями про втрати серед українських військовослужбовців.
"Дуже стурбована збільшенням порушень режиму припинення вогню і повідомленнями про втрати серед військових. Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ повинна припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками", - заявила вона.