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Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Донбасі: дотримання режиму припинення вогню є важливим, - посол Великої Британії Сіммонс

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Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Донбасі: дотримання режиму припинення вогню є важливим, - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона закликає Росію припинити підживлювати розпалений нею конфлікт на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посол, зокрема, стурбована повідомленнями про втрати серед українських військовослужбовців.

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"Дуже стурбована збільшенням порушень режиму припинення вогню і повідомленнями про втрати серед військових. Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ повинна припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками", - заявила вона.

Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Донбасі: дотримання режиму припинення вогню є важливим, - посол Великої Британії Сіммонс 01

Топ коментарі

  • No Name 9b7d42a6
    А мне кажется заявление не корректным. Нет у нас кофликта, Россия его и сздала и продолжает свою разрушительную деятельность. А такое заявление на сторонн России скорее, типа она в стороне....
  • Светлана Науменко
    Что можно ждать от такого судьи?! Это - враг украинского народа.
    Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
    Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
    Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
    - А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
    - І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
  • Миха Махито
    оккупант, агрессор РФ должны вывести свои войска, технику и свой сброд наемников....тогда все закончится быстро...и мир настанет. А так все это пук в лужу от посла Великобритании Симмонс! Санкции вводите на экономику РФ...что бы они от туда убрались.
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