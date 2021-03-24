У школах і вишах дозволили організовувати кейтеринг, - рішення Кабміну
Таку постанову уряд прийняв з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Тепер засновники і керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть вибрати найефективнішу модель організації харчування - кейтеринг, який повинен відповідати всім вимогам щодо безпечності харчових продуктів або власними силами закладу.
Крім цього, передбачена структура харчування, що базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування з урахуванням фізіологічних потреб дітей. Також встановлено обмеження щодо продуктів, що містять сіль, цукор і жири.
При цьому заборонено використовувати снеки, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, каву, солодку газовану воду.
Також зазначено перелік продуктів, які повинні бути в щоденному раціоні учнів: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.
При цьому, якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.