Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України позбавило відомчих відзнак ексміністра внутрішніх справ і двох колишніх начальників штабу Військово-морських сил України. Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов.

Про це йдеться на сайті ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Очільник розвідувального органу полковник Буданов своїм наказом позбавив відомчих нагород ГУР осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича", - заявили в розвідці.

Так, без відомчих нагород ГУР залишилися:

колишній глава МВС Віталій Захарченко;

колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Сергій Єлісєєв;

колишній начальник штабу, перший заступник командувача ВМС Дмитро Шакуро.

Відзнак позбавили в рамках виконання указу президента України про введення санкцій проти цих осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського