Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку через припинення подачі води в Крим

Згідно з підрахунками окупаційної влади півострова економіка "Криму і Росії" зазнала збитків на 1,5 трильйона рублів (548 млрд грн) через те, що Україна не подає воду на окупований півострів Північно-Кримським каналом.

Про це заявив голова робочої комісії окупаційної адміністрації з оцінки збитків від водної блокади, перший заступник спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Уже в наближенні - 1 трильйон 476 мільярдів рублів завдано збитіви економіці, соціальній інфраструктурі і громадянам Криму діями української сторони", - сказав Фікс під час засідання комісії.

За словами окупаційного чиновника, його керівництво збирається подати в суд РФ позов "до організаторів водної блокади Криму".

Читайте також: Росія заявила, що буритиме свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму