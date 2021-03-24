ООН розслідуватиме тиск білоруської "влади" на протестувальників

Рада ООН з прав людини 24 березня прийняла резолюцію про розслідування насильства білоруської влади проти демонстрантів, що триває після останніх президентських виборів у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За це рішення проголосували 20 членів ради в Женеві проти 7, 20 утрималися. Серед країн, які виступили проти - Росія.

Текст прийнятої резолюції ООН "засуджує кричущі порушення прав людини в Білорусі у зв'язку з президентськими виборами 2020 року, в тому числі систематичне заперечення прав людини і фундаментальних свобод".

"Ми повинні висловити свою підтримку народу Білорусі й притягнути до відповідальності винних у грубих порушеннях прав людини, щоб розірвати порочне коло безкарності", - заявив посол Португалії Руї ​​Масіейра на засіданні Ради ООН з прав людини, виступаючи від імені Європейського Союзу. Португалія зараз головує в ЄС.

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Посол Білорусі в Раді ООН з прав людини Юрій Амбразевич назвав резолюцію "деструктивним сигналом" і "прикладом того, як західні країни маніпулюють ООН у власних політичних інтересах".