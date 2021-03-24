Постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україну може бути відкладено на певний термін, - "слуга народу" Радуцький

Постачання нової партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україні може бути відкладена на певний термін через інформаційну кампанію, розгорнуту проти індійської вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава парламентського комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Поставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україні може бути відкладена на певний термін. Причина - інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні. МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляється в Україну", - сказано в повідомленні.

За його словами, індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, підтвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тільки на території Європи й Індії вже було використано близько 50 млн доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Велика Британія, Бразилія та інші.

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"Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії. Але для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва", - підкреслив Радуцький.

Нардеп додав, що президент Зеленський доручив міністрам Степанову і Кулебі знайти додаткові способи для прискорення поставки наступної партії вакцини CoviShield в Україну.

"Міністерство охорони здоров'я і МЗС України мають якомога швидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави й українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", - додав парламентарій.