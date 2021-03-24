Постачання наступної партії вакцини CoviShield в Україну може бути відкладено на певний термін, - "слуга народу" Радуцький
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава парламентського комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Поставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україні може бути відкладена на певний термін. Причина - інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні. МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому наголошується на неприпустимості дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca (CoviShield), що поставляється в Україну", - сказано в повідомленні.
За його словами, індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, підтвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тільки на території Європи й Індії вже було використано близько 50 млн доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Велика Британія, Бразилія та інші.
"Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії. Але для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва", - підкреслив Радуцький.
Нардеп додав, що президент Зеленський доручив міністрам Степанову і Кулебі знайти додаткові способи для прискорення поставки наступної партії вакцини CoviShield в Україну.
"Міністерство охорони здоров'я і МЗС України мають якомога швидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави й українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", - додав парламентарій.