У 2020 році складено понад 78 тисяч адмінпротоколів щодо правопорушень, скоєних іноземцями, - Пантелєєв

Міграційна поліція спільно з Державною міграційною службою буде реагувати на численні факти правопорушень, скоєних іноземцями, ставлячи питання про скасування їм дозволів на проживання в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції Сергій Пантелєєв.

Зараз обидва відомства проводять спільні заходи, здійснюючи міграційний контроль. "Ми повинні розуміти, чи є в громадянина іншої країни законні підстави перебувати на території України. Крім того, ми повинні спільно реагувати на факти інших правопорушень, які вчиняються іноземцями. Поясню на прикладі конкретної ситуації, яка була в Харкові в кінці минулого року. Студент із Єгипту шість разів притягувався до адміністративної відповідальності за їзду в п'яному вигляді й дрібне хуліганство.У подальшому він уже вчинив кримінальний злочин, коли завдав кілька ударів ножем дівчині, яка зробила йому зауваження. Після затримання суд випустив його під заставу. Через деякий час цей же іноземець знову скоїв резонансний злочин, який мало не закінчився трагедією. Перевищивши швидкість, він збив на пішохідному переході чотирьох пішоходів, у тому числі жінку з дитиною. Вони дивом залишилися живі, - розповів Пантелєєв. Наш підрозділ створено недавно, і ми не могли включитися в ситуацію від самого початку. Але я навів вам цей приклад не випадково. І для нас, і для міграційної служби факт притягнення до адміністративної відповідальності навіть уперше повинен стати свого роду сигналом. Іноземець, який приїхав у нашу країну, не дотримується нашого законодавства. Чи потрібен він для нашого суспільства? Або ми будемо чекати поки від нього подальших протиправних дій, від яких постраждають люди, громадська безпека і громадський порядок? Звичайно ж ми, взаємодіючи з міграційною службою, блокуємо його подальше перебування в Україні, скасувавши йому посвідку на проживання або забезпечивши його видворення".

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За його словами, в 2020 році складено понад 78 тисяч адміністративних протоколів щодо правопорушень, скоєних іноземцями. Найбільшу їх кількість скоєно громадянами Молдови, Азербайджану, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Туреччини.

Ідеться про такі правопорушення як перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або без документів, а також дрібне хуліганство.

Крім того, минулого року повідомлені про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів близько 1700 іноземців.

"Це грабежі, розбої, угони, крадіжки (квартирні та кишенькові в транспорті), навіть вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Найбільшу кількість таких злочинів зафіксовано на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської областей та в Києві. В основному це громадяни Грузії, Росії, Азербайджану і Молдови", - повідомив Пантелєєв.