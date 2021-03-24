Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс має консолідовану позицію щодо поведінки Росії, яка вдається до репресій вдома та до агресії поза власними кордонами, тож союзники по НАТО продовжать давати тверду і рішучу відповідь на загрози з боку РФ.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри закордонних справ НАТО щойно завершили обговорення щодо Росії. До нас приєдналися наші близькі партнери – Фінляндія і Швеція, а також високий представник ЄС Боррель. У той час, як наші відносини з Росією залишаються дуже складними, наша зустріч продемонструвала потужну згоду серед союзників по НАТО і партнерів… Відповідь НАТО є твердою і змістовною", - наголосив Столтенберг.

За його словами, незважаючи на спроби та зусилля НАТО розвинути змістовний діалог з Росією, ця країна ступила на шлях посилення внутрішніх репресій проти політичних опонентів вдома та до агресивної поведінки за власними кордонами.

Генсек повідомив, що міністри НАТО вкотре закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального та всіх учасників мирних демонстрацій, що були арештовані в Росії.

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"Ми бачили масштабні дії Росії з підриву та дестабілізації сусідів, включаючи Україну, Грузію і Республіку Молдова. Вона підтримує репресії в Білорусі і намагається втручатися в ситуацію в регіоні Західних Балкан. Росія продовжує свої широкомасштабне військове нарощування, від Балтики до Чорного Моря, від Близького Сходу до Північної Африки, від Середземномор’я до Арктики. Союзники по НАТО відчули дії Росії з дезінформації і пропаганди, її зусилля впливати на вибори, кібернетичні атаки та використання нею хімічної зброї проти політичних опонентів як вдома, так і на наший території", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що у відповідь на такі дії Росії НАТО виконало найбільше посилення колективної оборони за ціле покоління, зміцнило оборону проти гібридних та кібернетичних загроз і надалі буде зберігати пильність.

"Ми будемо продовжувати працювати з ЄС та нашими близькими партнерами, щоб разом відповісти на таку поведінку Росії", - додав генсек НАТО.

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