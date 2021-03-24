Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом 2019-2020 років одне з державних підприємств за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику "ProZorro" уклало низку угод на виконання робіт із поточного середнього і капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення. При цьому ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмета закупівлі вказувалася завищена, а публічні закупівлі проводилися в умовах хибної конкуренції", - сказано в повідомленні.
У Києві, Київській, Чернігівській і Сумській областях поліцейські провели обшуки та вилучили документацію про роботи на суму понад 15 млн грн.
Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.