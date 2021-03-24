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Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти

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Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти
Сьогодні, 24 березня, перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України (КС) прийняла постанову про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про призначення ВР Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"За результатами розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України" прийнято постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження в даній справі. Питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Палати Суду", - випливає з повідомлення КС.

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Водночас під час голосування за призначення Шкарлета був зафіксований факт кнопкодавства. 46 депутатів направили в КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти.

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Топ коментарі

  • OLGA 1cb0b678
    Це називається кругова порука по-ЗЕленські
  • Ksenia VB
    це називається ручне кривосуддя
    отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
    або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
  • Ksenia VB
    https://twitter.com/eternalrailway
    https://twitter.com/eternalrailway

    Herman Aksom

    @eternalrailway

    ·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

    Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
    Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
    Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
    - А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
    - І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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