Кличко про прохання перевізників заборонити роботу маршруток: "Це близьке до маніпуляції"

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Асоціації перевізників Києва і Київської області, в якій вони просили КМДА заборонити роботу маршруток, оскільки можуть збанкрутувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".

"Це близьке до маніпуляції "забороніть нам, будь ласка, працювати, тому що у нас збитки". Так само я можу сказати, що на сьогодні весь транспорт у Києві дотаційний. Він неприбутковий. Приватні перевізники мають вирішувати на свій розсуд, а в цьому плані "забороніть, будь ласка, мені, тому що я не зможу возити" - це маніпуляція", - зазначив мер Києва.

Кличко також попросив киян без необхідності не користуватися транспортом і залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

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