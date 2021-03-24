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Кличко про прохання перевізників заборонити роботу маршруток: "Це близьке до маніпуляції"

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Кличко про прохання перевізників заборонити роботу маршруток: "Це близьке до маніпуляції"
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Асоціації перевізників Києва і Київської області, в якій вони просили КМДА заборонити роботу маршруток, оскільки можуть збанкрутувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".

"Це близьке до маніпуляції "забороніть нам, будь ласка, працювати, тому що у нас збитки". Так само я можу сказати, що на сьогодні весь транспорт у Києві дотаційний. Він неприбутковий. Приватні перевізники мають вирішувати на свій розсуд, а в цьому плані "забороніть, будь ласка, мені, тому що я не зможу возити" - це маніпуляція", - зазначив мер Києва.

Кличко також попросив киян без необхідності не користуватися транспортом і залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    можеш сдать лицензию если не нравится.
    ФОПам магазини позакривали - ни одно чмо даже аренду не скостило єти шо белая кость?
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    Ой какое горе - обанкротятся маршрутчики. ВЫ для начала заставьте их давать билеты и сделайте это железным правилом перевозок, а пока это золотое дно и там готовы "за бабки" убивать друг друга.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    новое слово педаля выучил - манипуляция...
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