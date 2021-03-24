Канада ввела санкції проти глави ФСБ Бортнікова і ще 8 чиновників за систематичне порушення прав людини в РФ

Канада ввела санкції проти дев'яти російських офіційних осіб, назвавши свої дії відповіддю на порушення прав людини на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських чиновників у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, що здійснюються в Росії", - сазано в заяві МЗС Канади.

Серед осіб, включених до списку санкцій - глава ФСБ Олександр Бортніков, директор ФСВП Олександр Калашников, генпрокурор Ігор Краснов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин, повпред президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та директор Росгвардії Віктор Золотов.

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