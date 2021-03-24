Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен

Росія зараз несе для колективної безпеки загрози і військового, і невійськового характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми бачимо це в нових військових можливостях і стратегіях, що розвиваються Росією з метою кинути виклик нашим альянсам і підірвати заснований на правилах світовий порядок, що гарантує нашу колективну безпеку", - зазначив він.

При цьому Блінкен перерахував "агресію Москви на східній Україні", великомасштабні військові навчання, модернізацію озброєнь, у тому числі ядерних, дії в Чорному і Балтійському морях, на Крайній Півночі, в східній частині Середземного моря.

Держсекретар також згадав категорію "невійськових загроз", які часто лунають із боку тих країн, що і військові, як, наприклад, РФ або КНР. Блінкен навів приклади "технологічних, економічних та інформаційних тактик", включаючи кібератаки, кампанії з дезінформації та "перетворення корупції на зброю" для шкоди демократії.

"Від економічного тиску Китаю на Австралію до використання Росією дезінформації для підриву впевненості в (результатах. - ред.) виборів і в безпеку та ефективність вакцин, ці агресивні дії загрожують не тільки нашим країнам окремо, а й нашим спільним цінностям", - зазначив Блінкен.

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