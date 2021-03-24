Азарову оголосили про підозру в держзраді, - ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, тодішній президент РФ Дмитро Медведєв у ніч напередодні підписання "харківських угод" нав'язав Азарову умови перебування на території України Чорноморського флоту Росії.
"Достеменно розуміючи наслідки підписання згаданої Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України виконав відведену йому роль у скоєнні злочину, а саме - забезпечив візування й узгодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, і від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ на всіх стадіях узгодження проєкту Угоди до її імплементації", - сказано в повідомленні ДБР.
Слідчі отримали документи, які свідчать, що Азаров свідомо діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.
"Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією", - вважають в ДБР.
Підозру направили Азарову за місцем проживання на території РФ.