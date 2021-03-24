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У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової

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У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової
Визнано таким, що втратив чинність, указ міністра оборони від 8 травня 2007 року "Про розсекречення архівних документів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту за період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

Відповідний наказ російського глави Міноборони Сергія Шойгу від 12 листопада 2020 року опубліковано на порталі правової інформації РФ 22 березня 2021-го, передає Цензор.НЕТ.

Указ про розсекречення архівів був прийнятий у травні 2007 року, його підписав тодішній міністр оборони Анатолій Сердюков.

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Топ коментарі

  • Дмитрий И 532c9b60
    Не хотят, что бы узнали про "подвиги" дидов
  • Люцифер
    Ура! Дидов засекретили! Пабеда!!!!!!!!
  • Oleksandr Onys
    Настільки велика перемога, що краще нічого не згадувати
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