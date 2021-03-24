У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової
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Визнано таким, що втратив чинність, указ міністра оборони від 8 травня 2007 року "Про розсекречення архівних документів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту за період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".
Відповідний наказ російського глави Міноборони Сергія Шойгу від 12 листопада 2020 року опубліковано на порталі правової інформації РФ 22 березня 2021-го, передає Цензор.НЕТ.
Указ про розсекречення архівів був прийнятий у травні 2007 року, його підписав тодішній міністр оборони Анатолій Сердюков.