У Росії скасували указ майже 15-річної давності про розсекречення архівів часів Другої світової

Визнано таким, що втратив чинність, указ міністра оборони від 8 травня 2007 року "Про розсекречення архівних документів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту за період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".