У парках і скверах можна ходити без маски, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць, де передбачено обов'язкове носіння масок у "червоних" зонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, масковий режим не передбачено у парках і скверах.

Водночас носіння масок є обов'язковим в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 м.

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