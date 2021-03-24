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У парках і скверах можна ходити без маски, - МОЗ

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У парках і скверах можна ходити без маски, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць, де передбачено обов'язкове носіння масок у "червоних" зонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, масковий режим не передбачено у парках і скверах.

Водночас носіння масок є обов'язковим в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 м.

Читайте також: США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах

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Топ коментарі

  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Европа уже год в намордниках и снова уходят на жёсткие карантины. Не до всех ещё дошло для чего это нужно?

    Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
    Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
    Суть принуждения к маскам в другом.
    Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
    В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в Третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
  • Zelya Vsyo
    В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8352
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Не понял!!! Как так?! Да год назад при этой же власти за появление в парках и скверах ловили как опасных преступников!!! Помните,как бригада из двадцати ментов бросилась вязать парня переплывшего Днепр? Народ помнит! Так пусть объяснит дебильная власть,что изменилось!!!
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