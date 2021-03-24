Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в окупованому Криму, - Представництво президента

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження за фактом "руйнування Фороського ландшафтного парку" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представництва президента України в АРК.

"23 березня Прокуратура АР Крим та м.Севастополя за зверненням Представництва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реалізації представниками окупаційної адміністрації політики держави-окупанта, спрямованої на широкомасштабне руйнування і привласнення приватної та державної власності, не виправданої військовою необхідністю, і здійснюване незаконним чином і безцільно пам'ятника садово-паркової культури "Фороський ландшафтний парк", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дії російської влади в Криму українськими прокурорами були кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму масово забудовує пам'ятки садово-паркового мистецтва часів Російської імперії.

Напомним, оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

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