Провізор, який отримав щеплення проти COVID-19, помер у Чернівцях
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Провізор аптеки військового госпіталю помер вранці 24 березня.
15 березня йому зробили щеплення, а 16 березня він потрапив до лікарні.
"За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби", - зазначили в МОЗ.
Того ж дня вакцину з того самого флакона, що й провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.
"За словами керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я чоловік не висловлював", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Для з'ясування точної причини смерті провізора призначено патологоанатомічне дослідження.
Міністерство обіцяє й надалі розслідувати всі смерті, що настали впродовж 30 днів після вакцинації, згідно з українським законодавством та міжнародними нормами організації фармацевтичного нагляду.
Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована проти коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була вирушити в зону проведення ООС.
За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.