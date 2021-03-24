У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімає ногу

У штабі російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що стан його здоров'я в колонії різко погіршився.

Про це голова мережі штабів Навального Леонід Волков повідомив із посиланням на адвокатів Ольгу Михайлову і Вадима Кобзєва, інформує Цензор.НЕТ.

"З кінця минулого тижня він відчуває сильні болі в спині; передавав, що віднімає ногу, не може на неї ставати, при цьому за весь час він отримав дві таблетки ібупрофену. За всіх відомих нам обставин різке погіршення його самопочуття не може не викликати крайнє занепокоєння", - зазначив Волков.

Адвокати сьогодні не змогли потрапити до Навального - адміністрація колонії не пустила їх, пославшись на режимні заходи. Захисники припускають, що Навальний може перебувати в тюремній лікарні, а адміністрація колонії, можливо, намагається приховати цей факт.

"Володимир Путін несе особисту відповідальність за стан життя і здоров'я Олексія Навального в катівні колонії в Покрові", - додав Волков.

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