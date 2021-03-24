Із квітня українцям для в'їзду на Кіпр буде достатньо негативного тесту на COVID-19, але доведеться здати ще один по прильоту

Кіпр із 1 квітня відкриється для всіх громадян України. Для того, щоб потрапити в країну, потрібно буде заповнити електронну анкету та отримати негативний тест на COVID-19 за 72 години до вильоту.

Як розповів Суспільному представник Міністерства туризму Кіпру в Україні, всім мандрівникам, що отримають негативний результат тесту на COVID-19 буде гарантовано перебування на Кіпрі без карантину, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 квітня Україна з "сірої" зони, коли в'їзд на Кіпр дозволявся лише певній категорії людей, перейде або в "червону" або в "помаранчеву" зону. Це означає, що перед подорожжю туристи повинні будуть зареєструватися на сайті та заповнити електронну форму. Вони також повинні будуть зробити ПЛР-тест у сертифікованій лабораторії за 72 годин перед вильотом та завантажити негативний результат на COVID-19 на платформу Cyprus Flight Pass.

Після того, як мандрівники прилетять на Кіпр, вони повинні будуть зробити ще один тест вартістю від 30 (в аеропорту Ларнаки) до 32 євро(в аеропорту Пафосу). Дітей до 12 років звільняють від проходження тестування.

"Тобто людина прилітає, робить тест, а поки їде до готелю, їй надходять результати. Якщо негативний, то вона далі спокійно відпочиває, якщо ж позитивний, то людина знаходитиметься на карантині", — пояснили в представництві міністерства туризму Кіпру в Україні.

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