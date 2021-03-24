Підготовлений Україною і західними партнерами мирний план реалізації мінських угод є в РФ, - Єрмак

Публікація в російській газеті, яка розкриває положення доопрацьованого Україною німецько-французького проєкту мирного врегулювання на Донбасі "Ключові кластери з реалізації мінських угод", підтверджує факт наявності цього документа у російської сторони.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Позитивний момент полягає в тому, що опублікований матеріал підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь було поставлено під сумнів представниками Росії. Я нагадаю, що говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту і доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації", - розповів Єрмак.

Він додав, що "наявність у Росії мирного плану надає їй можливість сприяти завершенню війни на Донбасі, повернути Україні її території і людей за умови політичної волі на те".

Єрмак також додав, що сам факт наявності такої публікації в російських ЗМІ, що розголошує деталі переговорного процесу між політичними радниками нормандської четвірки, "порушує існуючу етику внутрішніх домовленостей у рамках нормандського формату".

24 березня російське видання "Комерсант" опублікувало матеріал, де розкривається суть підготовленого німецько-французького проєкту "Ключові кластери з реалізації мінських угод" з відповідними пропозиціями до проєкту української і російської сторін щодо їх бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

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