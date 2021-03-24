Через брудну закулісну політичну гру робота Українського культурного фонду на межі колапсу, - Козленко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор "Довженко Центру" Іван Козленко.
"Наглядова рада Українського культурного фонду не визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ і оголосила повторний конкурс. Досить несподіване рішення, враховуючи те, що фаворитка Мінкульту, як говорили в кулуарах, Юлія Савостіна набрала лише 1 бал", - написав він.
Козленка обурило, що найбільше голосів (4) набрала одна з найслабших кандидаток. Йдеться про Анастасію Рагімову, яка балотувалася до Верховної Ради за списками "Слуги народу", але була виключена після виявлення сумнівних фактів у біографії. Як експерт-політолог з'являлася на каналах групи Козака-Медведчука. Є апологетом ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Її чоловік Насіб Рагімов у 2017 році був затриманий в аеропорту "Бориспіль" як особа, що переховується від органів досудового розслідування.
Козленко зазначає, що Рагімова фактично анонсує впровадження радянських практик в оцінювання і підтримку культурних проєктів:
"Це людина, яка обіцяє допомагати хору Верьовки і ансамблю Вірського, посилити експертні поради шляхом залучення авторитетних "людей з іменем" з Академії мистецтв, впровадити цензуру шляхом встановлення "політичної експертизи проєктів" і відмовитися від підтримки національних меншин.
Виросла Рагімова (за власним визнанням) на серіалі "Моя прекрасна няня" і "само собою" дивилася серіал "Слуга народу", що спродюсовані (за дивним збігом обставин) членом Наглядової ради УКФ Олексієм Кірющенком.
4 (!) члени політбюро в глибокій неусвідомленості віддали їй свої голоси. Цікаво, що голова наглядової ради Захаревич не скористався своїм правом додаткового голосу, що вирішило б ситуацію остаточно на користь Рагімової".
Козленко нагадав, що напередодні фактично змусили нинішню виконавчу директорку Юлію Федів, яка і створювала УКФ, зняти з конкурсу свою кандидатуру.
"Тепер найгостріше питання - про подальшу долю самого УКФ у короткостроковій перспективі. Юлія Федів подала заяву про звільнення і працює до 1 квітня (до цього часу новий конкурс ніяк не провести). Разом із нею звільняються всі її заступники. Права підпису, отже, ні в кого немає. Документообіг та фінансування припиняться. Організація опиниться в оперативному колапсі. І все це - наслідок брудної закулісної політичної гри з витіснення Юлії Федів з позиції виконавчої директорки УКФ. Свого результату заколотники досягли. Але при цьому і завалили інститут. Цікаво, Мінкульт знову виступить із заявою, що ситуацію має вирішити "третя сторона"?", - підсумував він.
Зараз по суті на паузу поставлено всі проєкти, які подалися на держфінансування. За календарним планом програм зараз завершується етап експертної оцінки і мають стартувати переговорні процедури.
Український культурний фонд (РКФ) - державна установа, створена в 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури і мистецтва в країні, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття й інтеграції української культури у світовий культурний простір. За три роки фактичної діяльності УКФ профінансував сотні культурних проєктів на різних рівнях по всій Україні.