Дорожня карта щодо реалізації "Мінська" має бути затверджена лідерами нормандської четвірки, - Єрмак
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Затвердження "дорожньої карти" реалізації Мінських угод, яка може з'явитися на основі німецько-французького проєкту з доробками української і російської сторін, має відбуватися на рівні лідерів країн "нормандської четвірки" .
Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Остаточним узгодженням "дорожньої карти", на нашу думку, мають займатися саме лідери "нормандського формату". Цю позицію підтримують наші колеги з Франції та Німеччини", - сказав Єрмак.
Глава Офісу президента нагадав, що в рішенні лідерів країн "нормандського формату" визначено, що "дорожня карта" розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі на рівні політичних радників лідерів Німеччини, Франції, України і РФ.
Водночас Єрмак додав, що в України "немає заперечень, щоб у самому процесі розробки "дорожньої карти" брала участь Тристороння контактна група".