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Дорожня карта щодо реалізації "Мінська" має бути затверджена лідерами нормандської четвірки, - Єрмак

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Дорожня карта щодо реалізації "Мінська" має бути затверджена лідерами нормандської четвірки, - Єрмак
Затвердження "дорожньої карти" реалізації Мінських угод, яка може з'явитися на основі німецько-французького проєкту з доробками української і російської сторін, має відбуватися на рівні лідерів країн "нормандської четвірки" .

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Остаточним узгодженням "дорожньої карти", на нашу думку, мають займатися саме лідери "нормандського формату". Цю позицію підтримують наші колеги з Франції та Німеччини", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента нагадав, що в рішенні лідерів країн "нормандського формату" визначено, що "дорожня карта" розробляється у відповідному чотиристоронньому форматі на рівні політичних радників лідерів Німеччини, Франції, України і РФ.

Водночас Єрмак додав, що в України "немає заперечень, щоб у самому процесі розробки "дорожньої карти" брала участь Тристороння контактна група".

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
  • Саша777
    Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
  • Maxim Ak-Murza
    Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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