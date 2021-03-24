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Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, вона діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

"Підготовка членів "ПВК" відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном", - сказано в повідомленні СБУ.

У спецслужбі стверджують, що злочинною організацією керували 15 осіб, зокрема - колишній нардеп Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Їм повідомили про підозру за ст. 260 (створення воєнізованих формувань) і збираються обрати запобіжний захід.

"Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами", - зауважили в СБУ.

Сьогодні співробітники СБУ провели у цій справі близько 80 обшуків. 

Правоохоронці вилучили:

  • майже 5500 набоїв різного калібру;
  • 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;
  • 4 підствольних гранатомети;
  • ручний кулемет Калашнікова;
  • 2 автоматичні гвинтівки;
  • 3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;
  • 7 помпових рушниць;
  • 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);
  • 16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;
  • пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин;
  • тощо.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано.

Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 01
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 02
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 03
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 04
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 05
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 06
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 07
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 08
Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ 09

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Топ коментарі

  • Mike Hrabovsky
    Черговий зашквар від зелонодупих ідіотів.
  • Николай Влад
    Какой поворот? Верить филиалу ФСБ, то есть СБУ, то это себя не уважать...
    Какое незаконное вооружённое формирование?
    Под эту формулировку сейчас гребут всех патриотов, волонтёров, активистов, добровольцев, которые с оружием в руках ранее защищали Украину.
    По мнению "русскомировцев", все патриоты, кто встал на защиту Украины с оружием в руках от агрессии пуйла, это все незаконные вооружённые формирования.
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Злопамятный клоун,не простил прямоты Шевченко.
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