Семенченко і агент НАБУ Шевченко створили незаконне збройне формування, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, вона діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

"Підготовка членів "ПВК" відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном", - сказано в повідомленні СБУ.

У спецслужбі стверджують, що злочинною організацією керували 15 осіб, зокрема - колишній нардеп Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Їм повідомили про підозру за ст. 260 (створення воєнізованих формувань) і збираються обрати запобіжний захід.

"Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами", - зауважили в СБУ.

Сьогодні співробітники СБУ провели у цій справі близько 80 обшуків.

Правоохоронці вилучили:

майже 5500 набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин;

тощо.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано.

















