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Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

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Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації
Україна в рамках Тристоронньої контактної групи підтверджує свою прихильність домовленостям про введення режиму припинення вогню на Донбасі для запобігання загибелі людей.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На минулій відеоконференції політичних радників "нормандського формату", яка відбулася 18 березня, ми закликали негайно скликати - в будь-який час, в будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню ", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента України повідомив, що російська сторона "відмовилася від участі у позачерговому засіданні підгрупи з безпеки, в свою чергу, українська сторона подала документи, які підтверджують цей факт".

За словами Єрмака, поки не можна говорити про те, що перемир'я зірвалося, "але є тенденція до загострення ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати".

Він також додав, що "більшість смертей українських військових останнім часом відбувалася через роботу в ОРДЛО снайперів, за що має бути введено відповідальність".

"Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди", - резюмував Єрмак.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как может сорваться то, чего нет и никогда не было???
    ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
    да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
  • Scorpman Y
    каждій день гибнут бойці ВСУ.. десятки раненніх, а у зебилов - "тенденция к эскалации обстановки"
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Отаке,зелене перемир"я триває!! Щоденні втрати не є підставою вважати перемир"я не діючим !!! Мабуть одиночних втрат мало ,треба десятки чи сотні !!!)))
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