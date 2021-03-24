Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

Україна в рамках Тристоронньої контактної групи підтверджує свою прихильність домовленостям про введення режиму припинення вогню на Донбасі для запобігання загибелі людей.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На минулій відеоконференції політичних радників "нормандського формату", яка відбулася 18 березня, ми закликали негайно скликати - в будь-який час, в будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню ", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента України повідомив, що російська сторона "відмовилася від участі у позачерговому засіданні підгрупи з безпеки, в свою чергу, українська сторона подала документи, які підтверджують цей факт".

За словами Єрмака, поки не можна говорити про те, що перемир'я зірвалося, "але є тенденція до загострення ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати".

Він також додав, що "більшість смертей українських військових останнім часом відбувалася через роботу в ОРДЛО снайперів, за що має бути введено відповідальність".

"Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди", - резюмував Єрмак.

Читайте також: "Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу