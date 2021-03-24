Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На минулій відеоконференції політичних радників "нормандського формату", яка відбулася 18 березня, ми закликали негайно скликати - в будь-який час, в будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню ", - сказав Єрмак.
Глава Офісу президента України повідомив, що російська сторона "відмовилася від участі у позачерговому засіданні підгрупи з безпеки, в свою чергу, українська сторона подала документи, які підтверджують цей факт".
За словами Єрмака, поки не можна говорити про те, що перемир'я зірвалося, "але є тенденція до загострення ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати".
Він також додав, що "більшість смертей українських військових останнім часом відбувалася через роботу в ОРДЛО снайперів, за що має бути введено відповідальність".
"Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди", - резюмував Єрмак.