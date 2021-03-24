Заява "Голосу": виключень з партії не буде

Слова окремих членів фракції "Голосу" про їх виключення з партії не відповідають дійсності. Члени партії мають "залишатися вірними партійній ідеології та фракційній дисципліні".

Про це йдеться в офіційній заяві "Голосу", опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми — політична сила, яка твердо стоїть на принципах демократії, патріотизму та відповідального лідерства. Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання — обов'язкове для всіх. Виключень не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої Програми", - сказано в заяві.

У партії нагадали, що вона складається із тисяч членів і прихильників у 21 регіоні, 350 депутатів у місцевих радах. В таких умовах виконання процедур і партійної дисципліни є критичним, вважають у "Голосі".

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"Нещодавня ситуація у фракції Верховної Ради — прецедент порушення партійної і фракційної дисципліни. Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень Президента України є фундаментальним питанням політики і не може залишатися без уваги... Заяви окремих членів фракції щодо їх виключення з партії є такими, що не відповідають дійсності", - сказано в заяві.

У партії пообіцяли зробити все, щоб налагодити комунікацію всередині фракції і зберегти її монолітність.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних.





