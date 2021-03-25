Керівництво "Голосу" відмовляється виносити на обговорення однопартійців переговори про коаліцію з Банковою, - Юрчишин

Керівник фракції "Голосу" Ярослав Железняк і партії Кіра Рудик заявляли в ЗМІ про переговори з Офісом президента.

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин у розмові з Цензор.НЕТ припустив, що йшлося про створення коаліції, проте з однопартійцями ці переговори не обговорювалися.

"Ми пропонували на фракції підняти це питання і проговорити. Цього не було зроблено. Ярослав Железняк, посилаючись на положення фракції, сказав, що він не буде затверджувати порядок денний, в якому є це питання", - повідомив Юрчишин.

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Железняк послався на статут партії, але, на думку Юрчишина, це просто прикриття.

Нагадаємо, 23 березня нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин повідомив, що керівництво партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення зі складу політичної сили. Депутат "Голосу" Устінова заявила, що таким чином партія намагається позбутися неугодних. У партії заявили, що виключень не буде.