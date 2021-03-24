У 10 громадах на Донбасі створено військово-цивільні адміністрації, проводити вибори там, як і раніше, небезпечно, - глава Донецької ВЦА Кириленко
Про це 24 березня заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Рішення Центральної виборчої комісії про непроведення місцевих виборів у громадах біля лінії дотику у Донецькій та Луганській областях ухвалено на підставі даних військових, СБУ та поліції, нагадав Кириленко. Наразі ситуація з безпекою в регіоні не змінилася, повідомив він.
У тих громадах, де місцеві вибори не відбулися, у лютому цього року створені військово-цивільні адміністрації. Триває процес призначення керівників ВЦА, трьох вже призначено.
"Усі десять новостворених ВЦА будуть функціонувати. І ці повноваження десь більші та розгорнуті для прийняття оперативних рішень. Розвиток громад буде незважаючи ні на що", — сказав голова Донецької областної ВЦА.
Деякі громади, де вибори не відбулися, знаходяться за кілька сотень метрів від лінії дотику, зазначив Кириленко. Він також назвав умову, за якої місцеві вибори там будуть проведені.
"Якщо є мир, та ми бачимо, що не буде жодної загрози, процедура виборів буде відновлена", — наголосив керівник Донецької обласної ВЦА.
Нагадаємо, торік у 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області та восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування. Провести місцеві вибори цього року також неможливо.