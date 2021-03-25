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У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров

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У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров
Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті "Свободу Навальному", де окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - зазначив Чубаров.

Він додав, що не хоче "транслювати аргументи", якими Волков пояснив свою відмову.

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"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", - написав Чубаров.

У штабі Навального відмовилися виправити карту з російським Кримом, - Чубаров 01

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Король Літр
    Очень ошибаются те, кто считает, что враг Украины - не Россия, а только Путин. Путина не было сто лет назад, и двести, и триста. А Россия была такой же, как и сейчас, т.е. врагом Украины.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Всем давно известно, что даже самый либеральный кацапский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Удивляет, что Чубаров об этом не знал.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Кто бы ни стал следующим президентом казламордии - в отношении Украины ничего не изменится. Это в конце концов необходимо понять и принять как данность. И в соответствии с этим понимание выстраивать свою международную политику в отношении Мордора. И не нужно строить никаких иллюзий. Покуда Мордор жив покоя Украине не будет.
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