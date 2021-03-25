Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"

Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з футболу з рахунком 1:1, що зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.

Автор: Наталя Джума