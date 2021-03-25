Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"
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Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з футболу з рахунком 1:1, що зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави.
"Нічия на виїзді з чемпіонами світу - not bad. Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!" - написав Зеленський.