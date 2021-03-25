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Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"

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Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: "Not bad"
Фото: uefa.com
Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з футболу з рахунком 1:1, що зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави.

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу - not bad. Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!" - написав Зеленський.

Зеленський привітав футбольну збірну з нічиєї в матчі з Францією: Not bad 01

Також читайте: Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Andy Tiger
    мендель ще й футбол дивиться!?!
  • Король Літр
    Мовчи, обізяна, шо ти понімаєш?
  • Welt Schmerz
    Я хлопець простий: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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