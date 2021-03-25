Розслідування СБУ про створення НЗФ і підготовку провокацій: Шевченко готовий пройти поліграф і провести аналіз ДНК

Служба безпеки України повідомила, що в Київській області знайдено зброю та вибухівку. Планувалося вчинення тяжких злочинів, зокрема на території України.

Свою думку щодо цього розслідування виклав у Facebook один з фігурантів - Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сказати, що я обурений цими ганебними обвинуваченнями - це нічого не сказати. Мене звинувачують у плануванні нападів на підприємства, провокації військових конфліктів, залякуванні населення тощо, хоча за моєю спиною не тільки Майдан і війна, а і п’ять років полювання на ТОП-корупціонерів у співпраці з НАБУ", - пише він.

Шевченко нагадує, що за цей час він взяв участь у декількох успішних операціях, а хабар від Злочевського в $6 млн готівкою - рекорд в історії України.

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За його словами, загальна позиція у справі поки доопрацьовується з адвокатом, але є кілька "простих і очевидних речей про безглузді і необґрунтовані звинувачення від СБУ":

1) Восени 2018 року Шевченко дійсно планував стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані. Але після кількох місяців попередньої роботи питання про співпрацю стало неактуальним.

"На цьому моя участь у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном була завершена від слова "взагалі". А Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі - це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин", - зазначив агент НАБУ.

2) Він закликав провести ДНК-аналізи і пообіцяв дати зразки добровільно. "Це по-перше. По-друге, надайте хоча би одного свідка, який скаже, що я хоч десь, колись мав хоч якесь відношення до цієї зброї - ну, що хоча би бачив її в очі чи просто поруч стояв. По-третє, той же славнозвісний білінг - де і коли мій телефон перетинався із тим місцем у Петрівцях, де було знайдено зброю і вибухівку, бо ні мене самого, ні мого телефону там ніколи не було і вам за це прекрасно відомо", - підкреслив Шевченко.

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3) Він запевнив у готовності пройти поліграф і відповісти на всі питання СБУ.

4) Шевченко нагадав, що товари військового та подвійного призначення заводи купують через проведення тендерів на Prozorro, тому він ніяк не міг продавати їх "за завищеними цінами".

5) Агент НАБУ зазначив, що слідство у справі проти нього почалося пів року тому - відразу після того, як він "звинуватив Єрмака в державній зраді у справі "вагнерівців".

Шевченко також спростував інформацію про затримання, повідомивши про одержання повістки на допит на 29 березня, також "днями" має пройти суд щодо запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.