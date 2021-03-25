СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі

Приватна військова компанія, діяльність якої "викрила" Служба безпеки України, діє вже кілька років переважно на території Польщі.

Про це повідомив у Facebook глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно відкрито тренує людей, як в Україні, так і в Польщі, яка входить до Євросоюзу. Чомусь поляки не вважали її якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика і ніякого секрету тут немає. Якщо СБУ хоче розправитися з НАБУ та його представником Шевченком, нема чого вигадувати ці байки. Це звичайна помста корупціонерів і головної корупційної організації в Україні - СБУ. НАБУ і Вищий Антикорупційний суд як кістка в горлі застрягла у багатьох корупціонерів, і вони шукають будь-який привід з ними розправитися", - упевнений Саакашвілі.

Він констатував, що від НАБУ хочеться отримати більше результатів, але точно не можна звинуватити в корупції. "А всі інші правоохоронні органи глибоко корумповані. Якщо не буде НАБУ - буде СБУ, яке саме по собі є головним розсадником корупції, головним ворогом економічного розвитку України, так само як і одним з основних підривників безпеки України. По-хорошому організацію, яка вигадує такі дурниці, потрібно просто прикрити", - зазначив глава виконавчого комітету Національної ради реформ.

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Саакашвілі порадив Зеленському "гнати в шию таких "зхисничків" національної безпеки", тому що "вони ні до чого хорошого ні його, ні українську державність не доведуть".

"Б'юся об заклад, що ця справа, як і багато інших, закінчиться нічим і виявиться пшиком. Просто вона була створена для якихось конкретних цілей у цей момент і для конкретних політичних ігор напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді. Такі брудні методи застосовуються в Російській Федерації, застосовувалися в Радянському Союзі, і це звичайна практика авторитарних недемократичних країн. Я все-таки про Україну набагато кращої думки, і мені б не хотілося, щоб тут впроваджувалися методи нашого ворога", - резюмував Саакашвілі.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

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