Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов

Смерть військової в Одеській області, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано", – каже міністр.

"Що стосується цієї людини (військової. – Ред.), я особисто спілкувався в тому числі після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", – наголосив Степанов.

Міністр зауважив, що медики розслідують "кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації, незалежно від чого вона померла".

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Нагадаємо, причиною смерті військової, що настала через два дні після щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де провели розтин померлої.

Смерть військової зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.

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