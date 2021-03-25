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Байден сьогодні проведе свою першу президентську пресконференцію, - CNN

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Байден сьогодні проведе свою першу президентську пресконференцію, - CNN
Президент США Джо Байден проведе першу з моменту вступу на посаду пресконференцію у четвер, 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомив телеканал CNN.

Зазначається, що захід відбудеться на 65 день президентства демократа - найтриваліший за останні сто років термін з моменту інавгурації до зустрічі з пресою. Зазвичай американські лідери скликали пресконференції в перші 40 днів перебування на посаді.

Так, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів. Байден очікує, що пресою будуть порушені такі питання, як пандемія, мігрантська криза і виведення військ з Афганістану.

За даними телеканалу, сам же президент готується оголосити про нову мету вакцинації в США.

Також про підготовку глави Білого дому до спілкування з журналістами розповіла його прессекретарка Джен Псакі.

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"Він, знаєте, думає про це. Це можливість для нього поговорити з американським народом <...> безпосередньо через всіх вас. І тому я думаю, що він думає про те, що він хоче сказати, що він хоче донести, де він може надати оновлення, і, знаєте, з нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з вільною пресою", - цитує CNN Псакі.

Раніше Байден заявив, що до кінця травня кожен американець отримає доступ до COVID-вакцини. За його словами, до зазначеного терміну країна буде мати 600 мільйонів доз препаратів.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Smith Wesson
    Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
    Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
  • Саша Туманов
    3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
    Могут ведь и повторить.
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