У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 583 741 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 410 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 125 436 393 випадки інфікування, з них 583 741 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 756 768 осіб, з них 10 410 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 101,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту.