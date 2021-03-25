У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 583 741 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 410 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 125 436 393 випадки інфікування, з них 583 741 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 756 768 осіб, з них 10 410 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 101,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту.