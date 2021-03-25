В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - найбільшу кількість від початку пандемії. В Україні третій день поспіль фіксується найвища смертність від COVID-19 за добу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 838 осіб;

летальних випадків – 362;

одужало – 6 748 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 596 575 осіб;

одужало – 1 283 020 осіб;

летальних випадків – 31 135;

проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні третю добу поспіль фіксується найвищий показник летальності за добу з початку пандемії. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксованих станом на 17 березня поточного року.

Крім того, 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, виявлені в Україні за минулу добу, також є рекордним показником з початку пандемії. До цього рекордом були 16 294 нові випадки, зафіксовані 27 листопада 2020 року.







