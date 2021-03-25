Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав сімку топових спецслужб світу: Ізраїль на першому місці, а Україна на шостому і вище за РФ

Болгарський журналіст Христо Грозєв з організації розслідувачів Bellingcat, який займається вивченням і інформаційною боротьбою з російськими спецслужбами, назвав свою сімку топових спецслужб світу. Він поставив Україну вище Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

Грозєв повідомив, що поговорив з виданням і відповів (суб'єктивно) на запитання про найкращі, на його експертну думку, розвідслужби.

"Використовуючи певний набір критеріїв, я розмістив розвідувальні служби України вище за російські - частково через нещодавні зухвалі операцій з екстракції на кшталт операції Цемаха або щодо ПВК Вагнера", - пояснив він.

Ось список від Грозєва:

Ізраїль Китай Нідерланди Британія США Україна Росія

Нагадаємо, у червні 2019-го спецслужби України "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" бойовиків Володимира Цемаха для розслідування справи про збивання лайнера рейса МН17. Він нібито був свідком падіння Boeing. Бойовика допитали для Гааги, але потім, під натиском Кремля, видали РФ разом з іншими по обміну.

Працівник Bellingcat уточнив, що, як і раніше, не коментує розслідування щодо так званого Вагнергейту, яке триває.

"А чутки, поширювані сьогодні в Україні про те, що ми "отримали наводку від західної розвідки про саботаж", є просто дикими і безвідповідальними вигадками", – резюмував він.

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Нагадаємо також, що вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Bellingcat збирається розповісти, що ж відбулося насправді.