Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору М'ялику. ФОТО (оновлено)

Прокурори вручили підозру в ухиленні від податків на суму 97 млн гривень народному депутату України. Йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив сам нардеп.

За словами М'ялика, зараз у нього вдома проходить обшук.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

За словами Венедіктової, слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.



Фото: Венедіктова/Facebook

Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

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Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

"Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - додала генпрокурор.

Згідно з декларацією депутата за 2019 р., йому належить 158 квартир у Києво-Святошинському районі на Софіївській Борщагівці. Площа квартир від 38 до 95 квадратних метрів. Крім того, нардепу належать гаражі, місця для паркування і земельні ділянки площею від 520 до понад 1000 кв. метрів у тому ж районі.



Фото: соцмережі

Нагадаємо, восени правоохоронці повідомили підозру нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Його підозрюють у хабарництві. У підсумку Юрченка виключили з партії, а також взяли під варту. Пізніше він вийшов під заставу, але потім арешт Юрченка продовжили.





