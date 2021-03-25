Чернігівщина за крок від "червоної" зони. Можливі жорсткі обмеження, - голова ОДА Коваленко

Чернігівська область за індикаторними показниками МОЗ наближається до "червоної" зони з поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становив 16,6% за граничного показника 20%.

"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%" , - сказала вона.

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За її словами, для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в 18 лікарнях області підготовлено ​​1621 ліжко, з них понад 88% забезпечені подачею кисню.

"Наразі область перебуває у "помаранчевій зоні". Це означає, що ми на межі з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності буде збережена, то будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження", - додала вона.

Голова облдержадміністрації також зазначила, що в регіоні триває імунізаційна компанія проти коронавірусної інфекції і щеплення отримали 2965 осіб.