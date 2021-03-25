Чернігівщина за крок від "червоної" зони. Можливі жорсткі обмеження, - голова ОДА Коваленко
Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко 24 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
Станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становив 16,6% за граничного показника 20%.
"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%" , - сказала вона.
За її словами, для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в 18 лікарнях області підготовлено 1621 ліжко, з них понад 88% забезпечені подачею кисню.
"Наразі область перебуває у "помаранчевій зоні". Це означає, що ми на межі з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності буде збережена, то будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження", - додала вона.
Голова облдержадміністрації також зазначила, що в регіоні триває імунізаційна компанія проти коронавірусної інфекції і щеплення отримали 2965 осіб.