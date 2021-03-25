ЧАЕС перейшла на особливий режим роботи

Від сьогодні "Чорнобильська АЕС" переводить персонал на особливий режим роботи у зв'язку з введенням протиепідемічних заходів.

Таке рішення прийнято на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 "Про введення простою на підприємстві", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЧАЕС.

"Мінімум до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта. Також будуть залучатися співробітники, участь яких у виробничому процесі станції є необхідним", - випливає з повідомлення.

Також читайте: У парках і скверах можна ходити без маски, - МОЗ