Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це розповів радник голови МВС Іван Варченко.
"Я не можу підміняти слідство і поліцію, але всі ті, хто вчиняв неполітичні дії, дії, які пов'язані з хуліганством і знищенням майна, нестимуть відповідальність. Зараз визначається коло людей, які безпосередньо це робили. П'ятьом людям оголошено підозри (після ефіру оголосили підозру ще одному активістові Роману Ратушному - ред.), наскільки я знаю, ще до 10 осіб будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство… підозри за ч. 4 ст. 296 – масове хуліганство із застосуванням різних засобів; і ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення майна", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.