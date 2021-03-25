Сенат США вніс в законопроєкт щодо "Північного потоку-2" правку про підтримку України

Верхня палата Конгресу США відклала перегляд законопроєкту S.814 в Комітеті з питань закордонних справ через внесення в останній момент правки до нього, пов’язаної з газопроводом Nord Stream 2.

Про це оголосили в середу під час запланованих слухань керівники комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перед тим як я коротко назву пункти нашого порядку денного, зазначу, що два пункти не розглядатимуться сьогодні", - повідомив на початку засідання голова Комітету сенатор Роберт Менендес.

Він зауважив, що один із них – це голосування по законопроєкту "Акт про партнерство з Україною у галузі безпеки – 2021". Зі слів іншого законодавця, старшого члена Комітету Джима Ріша, це сталося через те, що сенатор Тед Круз напередодні вніс правку щодо Nord Stream 2, тож її ще не встигли опрацювати перед голосуванням.

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"Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знову і знову, і я думаю, ми всі віддані тому, щоби розв’язати цю проблему", - наголосив законодавець.

Він нагадав, що в адміністрацію президента було відправлено вже не одного листа по цьому газопроводу. "Листи, очевидно, мали дещо різну тональність, однак мета була одна. Я сподіваюся, ми всі наполягатимемо на цьому, бо часу обмаль, його майже не лишилося",- підкреслив Ріш.