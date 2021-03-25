Прем'єр Хорватії Пленкович вакцинувався проти коронавірусу препаратом AstraZeneca

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, міністр охорони здоров'я Вілі Берош і голова Сабору (однопалатний парламент країни) Гордан Яндрокович вакцинувалися проти коронавірусу.

Як повідомляє HIA, щеплення їм зробили препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми направили сильне послання довіри медичній науці, професії, особливо у зв'язку з тим, що ми зробили щеплення вакциною AstraZeneca", - сказав глава МОЗ.

Зазначимо, вакцинація населення проти коронавірусу почалася в Хорватії 27 грудня 2020 року. На сьогодні зробили щеплення понад 311 тисяч громадян цієї країни.

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