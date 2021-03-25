Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград

У Європі після вакцинації першої дози однієї вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила радниця глави МОЗ з питань біологічної безпеки, лікарка Наталія Виноград.

За її словами, в Україні немає проблеми з нестачею друге доз вакцини для людей, які зробили перше щеплення.

"Була дорожня карта, було розраховано, ведеться щоденний облік, скільки щеплено і скільки потрібно буде потім для тих людей других доз залишитись… Хоча бачите досвід Європи – у них стався збій неодноразово з поставкою вакцини – і Pfizer, і Moderna, і AstraZeneca. Це є дійсно серйозне питання. Виробники не витримують контракти. І з того виникали дуже великі проблеми. Вирішували їх по-різному. Після вакцинування першої дози однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант – відтермінували введення другої дози", - розповіла Виноград.

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