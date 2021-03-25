Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ
Як з'ясував російський ресурс Медуза, в Китаї нічого не знають про такий "представницький" і "офіційний" візит, передає Цензор.НЕТ.
"Делегати", як розповіли окупанти, побували 9-11 березня на виноробних господарствах і курортах, взявши участь у якомусь круглому столі в Криму, але держЗМІ РФ повідомили про це тільки після поста в Facebook від члена проросійської партії ОПЗЖ в Україні Вадима Рабіновича. Той заявив, що "це хід Китаю через позицію України щодо Мотор Січі". Цю ідею і підхопили пропагандисти з РФ.
Речник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив у відповідь на запитання співробітника росЗМІ про пост Рабіновича, що "позиція Китаю щодо Криму незмінна", і попросив "не політизувати ділову активність китайських компаній".
Представники "китайської делегації" на одному з кримських виноробних господарств. 9-11 березня 2021 року, Крим
Про візит не повідомляло ні держагентство КНР Сіньхуа, ні газета компартії Женьмінь Жибао, ні інші китайські держвідомства, ЗМІ або соцмережі.
Розповідаючи про "офіційний візит" до Криму, окупанти називали імена - "заступник керівника" Асоціації російсько-китайської дружби "Чень Шаньвень, гендиректор" Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Кай Шен "Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "Хао Лан" Чень Юн".
За даними Медузи, Шаньвень і Юн - співвласники фірми "Хао Лан" (зареєстрована в провінції Чжецзян), підприємства малого бізнесу з виробництва шкіряних, хутряних і пір'яних виробів і продажу взуття. "Асоціація російсько-китайської дружби" зустрічається тільки в повідомленнях про цей візит. У китайському реєстрі юросіб немає і "Пекінської експортно-імпортної торгової компанії".
Як розповів виданню якийсь представник московської китайської діаспори, всі троє учасників "делегації Китаю до Криму" вже багато років живуть в Москві, тісно пов'язані один з одним і продають на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод" товари легкої промисловості.
"Насправді все троє учасників делегації до Криму вже багато років живуть у Москві і тут же займаються бізнесом, розповів представник московської китайської діаспори. За фото- і відеорепортажем про візит китайської делегації до Криму представники китайської бізнес-діаспори Москви опізнали своїх знайомих. Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай, за твердженням джерел "Медузи", тісно пов'язані один з одним, вони продають товари легкої промисловості на оптово-роздрібних ринках "Москва" і "Садовод", - пише видання.