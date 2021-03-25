Україна має достатньо грошей і без траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Олег Устенко.
Радник глави держави зазначив, що, за його інформацією, нині тривають технічний консультації з МВФ.
"І глава Кабміну, і окремі міністри, скажімо, міністри фінансів, економіки, соціальної політики й енергетики знаходяться на постійному зв'язку з МВФ, в тому числі й НБУ. Наскільки ми розуміємо, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. І план "А" - це якраз той план, що ми продовжуємо співпрацю з МВФ. Тим більше та частина законопроєктів, які представляли саме вузькі місця, які стосуються, скажімо, антикорупційної архітектури, реформи судової системи - вони вже були подані в Раду. Тому в базовій логіці ми продовжуємо з ними співпрацювати", - зазначив Устенко.
Водночас радник Зеленського додав, що в України поки є "рівень стійкості" і без коштів МВФ.
"Але заради справедливості потрібно сказати, що у нас є достатній рівень стійкості - це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів, які у нас є, які перекривають 5 місяців нашого імпорту, вважається ризикованою зона менше ніж 3 місяці. Фактично зараз у нас є на 70% більше того, що вважається допустимим мінімумом", - пояснив він.