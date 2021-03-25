На сході Австрії не можна буде відвідувати магазини і перукарні без негативного тесту на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Kurier.
Локдаун запроваджується у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді з 1 по 6 квітня, через високу захворюваність на коронавірус і переповненість лікарень.
Будуть закриті магазини, крім продовольчих і аптек, а також підприємства сфери послуг. У місцях скупчення людей буде необхідно носити маски.
На підприємствах раз на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Після закінчення локдауну негативний тест буде необхідний для відвідування магазинів і перукарень.
Школярі залишаться на дистанційному навчанні до 9 квітня.
19 березня 2021 року голова МОЗ Німеччини Єнс Спан заявив, що Європі бракує вакцин проти коронавірусу.
20 березня стало відомо, що Євросоюз може заборонити експорт вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca, поки не будуть виконані внутрішні зобов'язання.
21 березня в Єврокомісії заявили, що ЄС не буде передавати вакцини проти COVID-19 країнам, що розвиваються, поки не вирішить проблем з поставками для себе.