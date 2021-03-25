На сході Австрії не можна буде відвідувати магазини і перукарні без негативного тесту на COVID-19

У трьох східних регіонах Австрії на початку квітня запроваджують жорсткий карантин, після нього для відвідування магазинів буде потрібен тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Kurier.

Локдаун запроваджується у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді з 1 по 6 квітня, через високу захворюваність на коронавірус і переповненість лікарень.

Будуть закриті магазини, крім продовольчих і аптек, а також підприємства сфери послуг. У місцях скупчення людей буде необхідно носити маски.

На підприємствах раз на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Після закінчення локдауну негативний тест буде необхідний для відвідування магазинів і перукарень.

Школярі залишаться на дистанційному навчанні до 9 квітня.

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19 березня 2021 року голова МОЗ Німеччини Єнс Спан заявив, що Європі бракує вакцин проти коронавірусу.

20 березня стало відомо, що Євросоюз може заборонити експорт вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca, поки не будуть виконані внутрішні зобов'язання.

21 березня в Єврокомісії заявили, що ЄС не буде передавати вакцини проти COVID-19 країнам, що розвиваються, поки не вирішить проблем з поставками для себе.