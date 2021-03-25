ЗНО-2021: опубліковано графік проведення тестування, правила та умови

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня і завершиться 15 червня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), його основна і додаткова сесії в цьому році, запевняють в Міністерстві освіти, відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той же час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

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Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів із цього переліку:

українська мова;

українська мова і література;

математика;

історія України;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.

При цьому для осіб, які у поточного року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");

математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

історія України (субтест "Період ХХ – початок ХХІ століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

один із навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).

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Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня. Вона проходитиме за таким графіком:

21 травня – хімія

24 травня – іспанська, німецька, французька мови

25 травня – англійська мова

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня – українська мова, українська мова і література

4 червня – історія України

7 червня – фізика

10 червня – біологія

15 червня – географія

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.