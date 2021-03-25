Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов

Китайська вакцина після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тисяч доз.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Перша партія 200 тисяч доз, після того, як привезуть вони мають пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - зазначив міністр.

Раніше Степанов заявив, що вакцина проти коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) має надійти в Україну до кінця березня.

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